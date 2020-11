Deniz Can Aktaş, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Menajerimi Ara dizisinde Barış Havas adlı bir karakter canlandıran Deniz Can Aktaş'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması hayranlarını üzdü. Peki, Menajerimi Ara'nın Barış Havas'ı Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? İşte Deniz Can Aktaş dizileri

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2Doğma büyüme İstanbullu olan 27 yaşındaki oyuncu Deniz Can Aktaş, aslen Kastamonu İneboluludur.

Üniversite Eğitiminin Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Deniz Can Aktaş, gemiciliğin onlar için bir baba mesleği olduğunu söylüyor.

Üniversiten Mezun olduktan sonra bir süre modellik yapan Deniz Can Aktaş'ın ilk oyunculuk deneyimi 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizidir.

DENİZ CAN AKTAŞ DİZİLER

2018 – Avlu (Alp) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader (Ali) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin) (TV Dizisi)

2019 Aşk Ağlatır (Yusuf Eren)

2020 Menajerimi Ara Barış Havas

DENİZ CAN AKTAŞ BOYU

Deniz Can Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.