Menopoz; kadının hormonlarının işlevini yitirmesi ile üremesinin sona ermesi halidir. Artık tamamen kanamanın sona ermesi demek olan bu süreç 12 ay boyunca hiç kanama gelmemesi anlamına gelir. Ancak bazı durumlarda kanma oluşması ortaya çıkabilmektedir. Menopoz sonrasında oluşan kanamalar dikkate alınmalı ve bu durumun neden kaynaklandığı hakkında bilgi ve önlem almak için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Menopoz döneminde ortaya çıkan kanamalar bazı nedenlerden ortaya çıkabilir.

En çok karşılaşılan nedenler;

Rahim iç kısmında menopoza bağlı olarak oluşan vajinal dokularda incelme olmasıdır.

Yapılan hormon tedavilerinin sonucu oluşan kanamalar olabilir, genel sık rastlanan nedenlerden birisi de hormonun yerine konması tedavisi ile ortaya çıkan yöntemlerden kaynaklanabilir.

Rahimden kaynaklı olan miyom, adenomyosis, polip gibi iyi huylu urların olması

Rahim ağzında oluşan polipler

Pelvik infeksiyonlar

Vajinal enfeksiyonlar

Vajinal mantarlar

Kanser olması ihtimali

Her ne şekilde olursa olsun bu kanamaların olması halinde ihmal edilmemelidir. Tetkikler sonucunda kanamanın nedeni ortaya çıkarılarak bir tedavi uygulaması yapılması açısından önemli bir durumdur. Bu incelemeler histereskopi ile yapılmaktadır (rahim içi optik bir aletle incelenir). Miyom, polip gibi iyi huylu urlar bu inceleme seanslarında ortadan kaldırılıp tedavi edilmektedir. Ancak kanser şüphesi olması ihtimali için biyopsi yapılarak rahimin alınması söz konusu olabilmektedir. Bu durum genelde % 20 lik bir kısımda gözükme ihtimalini taşımaktadır. %80 ihtimalle sorun boyutunda bir durum söz konusu olmamaktadır.