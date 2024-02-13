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        Haberler Magazin Merakla beklenen Deadpool 3 fragmanı yayınlandı! İşte Deadpool ve Wolverine filmine dair detaylar

        Merakla beklenen Deadpool 3 filminin fragmanı yayınlandı!

        Marvel, yeni Deadpool filminin fragmanını 11 Şubat Pazar günü Amerikan Futbol Ligi final maçı yani Super Bowl LVIII sırasında yayınladı. Deadpool 3 filmine dair fragmanın yayınlanmasıyla filmin adı ve diğer birçok detay belli oldu. İşte, sizin için Wolverine'in sırtının ve gölgesinin gözüktüğü fragmana ve filme dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:47
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        2024 yılının en çok beklenen filmlerinden olan Deadpool 3'e dair fragman sonunda yayınlandı. Hugh Jackman'ın Marvel evreninden bir karakter olarak 9. kez ortaya çıkışı ve görünüşe göre 2017'de yayınlanan Logan filmindeki rolünden emekli olmasından bu yana ilk kez ortaya çıkışı anlamına gelen bu filmin adının Deadpool ve Wolverine olarak belirlendiği açıklandı ve filme dair diğer detaylar da izleyiciyle paylaşıldı. İşte, o detaylar...

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        DEADPOOL & WOLVERINE FİLMİNİN KONUSU

        4. duvarı yıkan Deadpool, "Küçük sinema evreniniz sonsuza dek değişmek üzere" diyor; kendini "Mesih" ve evrenin "Harika İsa'sı" olarak ilan ediyor. Fragmandan anlaşıldığı üzere Deadpool, Wolverine ile birlikte Marvel Sinematik Evreni (MCU) tarihini değiştirecek.

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        FRAGMANA DAİR DETAYLAR

        Wade Wilson yani Deadpool, X-Men’in zaman çizelgesine karıştığı için Loki'nin Zaman Değişikliği Otoritesi'nden zırhlı birlikler onu tutuklamaya geliyor.

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        Fragmanın devamında ise TVA ajanı Paradox (Matthew Macfadyen), peruklu eski paralı asker olan Wade(Deadpool)’e özel olduğunu söyleyerek onu işinden alıyor ve onu bir savaş alanına özel bir iş yapmak üzere götürüyor.

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        OYUNCU KADROSU

        Kadroda Ryan Reynolds(Deadpool) ve Hugh Jackman(X-men)'ın yanı sıra Deadpool'a geri dönen ünlülerden Wade'in(Deadpool) nişanlısı Vanessa rolündeki Morena Baccarin; Negasonic Teenage Warhead ve X-Men'den Yukio rollerinde Brianna Hildebrand ve Shioli Kutsuna yer alıyor.

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        Ayrıca bunlar dışında metal kaplamalı X-Man Colossus rolünde Stefan Kapičić; Wade'in oda arkadaşı Blind Al rolünde Leslie Uggams; Taksici Dopinder rolünde Karan Soni; ve Deadpool 2'de X-Force seçmelerine katılan güçsüz Peter rolünde Rob Delaney de rol alıyor.

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        MARVEL SİNEMATİK EVRENİ İLE BAĞLANTISI

        Başlangıçta Deadpool filmi, Marvel sinematik evreninin(MCU) bir parçası olmasa da Deadpool 3 filmiyle birlikte karakterler, çoklu evren hikayesinde kaotik bir şekilde gösteriliyor. Bu filmin Marvel sinematik evreni içinde zaman çizelgesindeki yeri ise belirsizliğini koruyor.

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        NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Deadpool 3'ün çekimleri SAG-AFTRA ve WGA'nın grevi nedeniyle yarıda durdurulmuştu ancak çekimler bu yılın Ocak ayında tamamlandı. Yani, Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek.

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        FİLME DAİR DİĞER BİLGİLER

        Diğer filmleri gibi R dereceli olan yani 17 yaş altındakilerin ebeveynleri ile izlemesi gereken bu filmin yönetmenliğini Shawn Levy üstleniyor. Ayrıca fragmanla birlikte filmin ilk posteri de paylaşıldı. Karakterlerinin logolarının yer aldığı iki ayrı kalpten oluşan posterde ''best friends(en iyi arkadaşlar)'' yazıyor.

        Kaynak: Entertainment Weekly, Economic Times, Comic Book, The Verge

        Fotoğraf kaynakları: IMDb

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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