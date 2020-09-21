Merakla beklenen "Şeref Sözü"nün ilk tanıtımı yayınlandı!

Başrol oyuncuları Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik’in de yer aldığı ilk tanıtım görkemli prodüksiyonuyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi ve ‘ŞEREF SÖZÜ’nün sezonun en merak edilen dizisi olduğunu kanıtladı.

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün görkemli oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

“ŞEREF SÖZÜ”

Kahraman bir adamın,

Geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin,

Zor coğrafyalardaki, zor hayatların,

Köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların,

Evlat sevgisinin,

İmkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların,

Bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…

Yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor! TIMS&B Productions proje için, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. ‘Şeref Sözü’ hikayesi kadar adası, muhteşem evleri, göz kamaştıran kostümleri ile de iddialı!

İlk bölümü merakla beklenen ‘Şeref Sözü’, çok yakında Show TV ekranlarında olacak!

İşte Şeref Sözü'nün ilk tanıtımı: