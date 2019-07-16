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Meral Akşener'den "İfademe başvurun" dilekçesi

HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, "İfademe başvurulmasını talep ediyorum" dedi.

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyle "İfademi alın" çağrısında bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Akşener dilekçesinde, "Muktedir olmayan ya da olamamayı tercih eden iktidar, kendince ulusal ve uluslararası ceza hukuku uygulama ve doktrinini bir yana koyarak 17/25 Aralık 2013 tarihini milat kabul etmiş ve bir mücadele başlatmıştır. Bu mücadelenin meşruiyet kaynağı ise hukukilik, orantılılık, şeffaflık olması gerekirken soruşturma ve kovuşturma süreçleri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bile 'At izi-İt izi' olarak yorumlanmıştır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yapılan soruşturmanın da 'At izi mi' 'İt izi mi' olduğunun tespiti,

2016-2019 yılları arasında ilgi soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması,

Bu bekletici sürenin sorumluları ve sorumlularının tespiti,

FETÖ/PDY mücadelesinin 'Siyasi ayağının' beyanlarım doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti,

Siyasi mücadelem açısından oy veren/vermeyen seçmenin doğru bilgilendirilmesi

Türk siyasetinin şeffaflık ve temizlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması için, hakkımda yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki 'gizlilik kararının' ivedi olarak kaldırılmasını ve yukarıda izah ettiğim hususların açığa kavuşturulması için ifademe başvurulmasını talep ediyorum" dedi.

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