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Meral Akşener: Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaretinde konuştu. Akşener, "Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum, çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten yok ediyor"dedi.

Meral Akşener: Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum
DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret etti. Firmanın, atölye bölümünde çalışanlarla bir araya gelen Akşener, daha sonra beraberindekilerle binayı gezdi. Akşener, ziyareti sırasında çalışanların sorularına da yanıt verdi.

"BİZİM ASGARİ ÜCRET ÖNERİMİZ İŞVERENİN SİGORTA KISMINI ÜSTLENMEK ÜZERİNE"

Asgari ücret ile ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, "Bizim asgari ücret önerimiz, işverenin sigorta kısmını üstlenmek üzerine. Siz eğer sigortasını devlet ödemiş, devletin ödediği bir asgari ücreti, siz yüksek verebilirsiniz. Verirsiniz ve o insanların aç gezmesine engel olursunuz" İfadelerini kullandı.

"SURİYELİ SIĞINMACILARA HERKES KIZIYOR BUNLARI GETİRENE NİYE KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMİYOR?"

İhracat hakkındaki soruya da yanıt veren Akşener, "Suriyeli sığınmacılara herkes kızıyor. Ya arkadaş bunları getirenden niye kimse bir şey söylemiyor? 10 milyon Suriyeli, 7 milyon Suriyeli, 6 milyon neyse bir türlü doğru rakam da yok. Hadi ortalama 6 koyalım. Şimdi kızıyorsanız kim getirdi kardeşim? Biz niye Suriye ile kavga ettik? Suriye, İran, Irak şöyle o sınırlara baktığınız zaman 7 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Hanımefendi, buralara satma imkanınız vardı. Satabiliyor musunuz? Mısır'la niye kavga ettik kardeşim biz? Yunanistan'la el sıkıştı işte. Sisi'yle diğeri arasında olan taraftar taraf oldu. Tamam Mursi iyi bir adamdı. Ona saygı duy. Onun canını kurtarmaya çalış. Orada bir sorun yok. Sisi'ye niye sövüyorsun be kardeşim? Söylemeye çalıştığın şey şu; bunların hepsi son derece kolay. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, çaldırmayacaksın bir de aşırı derecede bir israf var, onu da bırakacaksın. Türkiye'nin imkanları iyi" dedi.

"TAYYİP BEY'İ EN ÇOK SEVENLERİN TAM TERSİNE BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN OY VERMESİ LAZIM"

"Yarınki seçimde bunları oylayacaksınız, Kemal Bey'e oy istiyorum. Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum" diye konuşan Akşener, "En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Eğer bu ucube sistem, Mesele Tayyip Bey meselesi değil. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten, yok ediyor. Dolayısıyla bir dahaki seçime bu sefer bu taraftan siniri bozuk bir tayfanın içinden bir başkan seçilecek. Yani hukukun üstünlüğünü konuşamayacağız. Yargının bağımsızlığını, demokrasiyi, sendikayı konuşamayacağız, ücretlerinizi konuşamayacağız. Senin maliyetlerini konuşamayacağız. Onun için bu sistemin değişmesi lazım. Tayyip Bey'i en çok sevenlerin tam tersine bu seçimde, bu sistemin değişmesi için oy vermesi lazım" dedi.

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