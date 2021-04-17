"TİYATROYU HER ZAMAN SEVDİM"

76 yaşındaki Meral Çetinkaya, "Oyuncu olmanın düşünü kurmadım ama öyle bir dünyada yaşamak istedim" diyerek tiyatroyu her zaman sevdiğini belirtti.

Usta sanatçı, kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı 'Hazal' filmi ile Antalya'da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Çetinkaya, bu ödül ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir zaman ödül benim diyemeyeceğim çünkü ben o sırada yurt dışına gitmek zorunda kalmıştım. Filmler o dönem sesli çekilmediği için filmin seslendirmesine giremedim. Güler Ökten beni seslendirmişti. Dolayısıyla yarısından çoğu onundur. Bu seslendirmenin hakkı ödenmez.