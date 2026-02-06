Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz Türk'ten deprem bölgesine kalıcı destek - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz Türk'ten deprem bölgesine kalıcı destek

        Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayata geçirdiği destek çalışmalarını kısa vadeli yardımların ötesine taşıyarak, çocuklar, gençler ve kültür-sanat alanlarını kapsayan uzun vadeli ve kalıcı bir yaklaşım çerçevesinde sürdürmeye devam ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:48
        Deprem bölgesine kalıcı destek
        Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıl dönümünde, toplumsal iyileşmeye katkı sağlayan çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Depremin hemen ardından başlatılan destek sürecinin, acil ihtiyaçlara yönelik çalışmalarla zaman içinde sosyal yaşamın yeniden güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin gelişiminin desteklenmesi ve toplumun dayanıklılığının artırılması hedefleri doğrultusunda şekillendiği belirtildi.

        Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk, bu süreci tek seferlik bir yardım faaliyeti olarak değil; ihtiyaçlara göre gelişen ve derinleşen uzun soluklu bir toplumsal destek alanı olarak ele aldı.

        Bu yaklaşım doğrultusunda yürütülen çalışmaların merkezinde, çocukların ve gençlerin iyilik hâlinin desteklenmesi yer aldı.

        Aynı zamanda afetin toplumsal etkilerinin yalnızca fiziksel boyutlarla sınırlı olmadığı anlayışıyla, sosyal ve kültürel alanlara yönelik destekler de bu bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak konumlandı.

        Böylece Mercedes-Benz Türk’ün deprem sonrası çalışmaları; çocuklar, gençler ve kültür-sanat üreticileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine temas eden uzun vadeli bir iyileşme perspektifiyle şekillendi.

        Bu bütüncül yaklaşımın önemli adımlarından biri, Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle depremde ampüte kalan çocukların tedavisine yönelik hayata geçirilen Çocuk İyilik Merkezi oldu. Mart 2023’ten bu yana faaliyet gösteren merkeze, bölgedeki çocukların merkeze güvenli ve sürdürülebilir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla 2 adet araç desteği sağlandı.

        Bu çalışmalar kapsamında, toplumsal iyileşmenin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı olmadığı anlayışıyla kültür ve sanat alanında da destekleyici adımlar atıldı. Kültür ve sanat alanında yürütülen Sanatçı Destek Programı, ikinci döneminde odağını deprem bölgesine yöneltti.

