Mercedes-Benz Türk'ten deprem bölgesine kalıcı destek

Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıl dönümünde, toplumsal iyileşmeye katkı sağlayan çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Depremin hemen ardından başlatılan destek sürecinin, acil ihtiyaçlara yönelik çalışmalarla zaman içinde sosyal yaşamın yeniden güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin gelişiminin desteklenmesi ve toplumun dayanıklılığının artırılması hedefleri doğrultusunda şekillendiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk, bu süreci tek seferlik bir yardım faaliyeti olarak değil; ihtiyaçlara göre gelişen ve derinleşen uzun soluklu bir toplumsal destek alanı olarak ele aldı.

Bu yaklaşım doğrultusunda yürütülen çalışmaların merkezinde, çocukların ve gençlerin iyilik hâlinin desteklenmesi yer aldı.

Aynı zamanda afetin toplumsal etkilerinin yalnızca fiziksel boyutlarla sınırlı olmadığı anlayışıyla, sosyal ve kültürel alanlara yönelik destekler de bu bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak konumlandı.

Böylece Mercedes-Benz Türk’ün deprem sonrası çalışmaları; çocuklar, gençler ve kültür-sanat üreticileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine temas eden uzun vadeli bir iyileşme perspektifiyle şekillendi.