Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında başladığı bilgisayar bilimleri ve kodlama eğitimlerini daha kapsamlı hale getiriyor. Şirketin böylece, 2004 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencilere burs vermenin yanı sıra bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2019 yılında, 'Yıldız Kızların' geleceğin dünyasında teknolojiyi iyi kullanan ve teknoloji üreten genç kadınlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla 6 ay sürecek ve her yıl tekrarlanacak Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı'nın hayata geçirileceği açıklandı.

50 ÖĞRENCİ İLE BAŞLANACAK

Eğitim Programı'na lise 10. ve 11. sınıfta okuyan tüm bursiyerler başvurabileceği ve başvuran bursiyerler arasından program için belirlenen kriterlere uygun olan 'Yıldız Kızlar'ın seçileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı, belirlenen kriterlere göre seçilen 50 öğrencinin temel eğitimi ile başlayacak.

PROJELER EYLÜL AYINDA ORTAYA ÇIKACAK

Buna göre, temel eğitimi başarıyla tamamlayan 20 öğrenci orta seviye eğitimi alacak, ardından başarılı 10 öğrenci ileri seviye eğitime devam edecek. Bunun ardından, ileri seviye eğitimde belirlenen 5 öğrenci bir hafta İstanbul’da kampa girecek ve iki ay online eğitim ile programa devam edecek. Eylül ayında ise projelerin ortaya çıkması hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı’na katılan öğrencilerin, yüksek düzey nesne tabanlı programlama dili ile uygulama geliştirebilme, 3D modelleme, yapılan model ile 3D animasyon oluşturabilme, elektronik kart programlama, web uygulaması geliştirebilme, görsel işleme ve efekt kullanabilme gibi konularda eğitim alacakları bildirildi.