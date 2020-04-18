Mercedes Kadir kimdir? Mercedes Kadir ölüm sebebi nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Malatya'da yaşayan, uzun tahta sopasıyla sokak sokak dolaşan Mercedes Kadir, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde ki evinde hayatını kaybetti.

MERCEDES KADİR KİMDİR?

Mersedes Kadir Tecde'nin yerli ailelerindendir. Sekiz kardeşlerdir. Beş'i erkek üçü kız. Babası Metin Kaydı'dır. Mersedes Kadir'in abisi Rahmetli Ziya 25 yıl oldu. Mersedes Kadir evin en ufağının bir büyüğü… İsmi Fatih olmasına rağmen onu Malatya değil Türkiye Mersedes Kadir olarak tanıdı.

MERCEDES KADİR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Malatya'da "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde ki evinde hayatını kaybetti. Daha önce solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı sebebiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kadir'in vefat haberini Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Evinde fenalaşan Mercedes Kadir'in Ambulansla Hastaneye giderken hayatını kaybettiği bilgisi verildi

Malatya'da "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.