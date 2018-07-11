Baklagiller ailesinden olan mercimeğin farklı çeşitleri bulunuyor. Bunlar; kırmızı, sarı, kahverengi ve yeşil mercimektir. Hepsinden çorba yapılır ancak kırmızı mercimeğin tadı hepsinden ayrı güzeldir. Pişen ve süzülen kırmızı mercimek içine eklenen sebze ve baharatlarla birleşerek mide dostu bir çorba haline gelir. Kırmızı mercimeğin yağ oranının düşük olması ve demir yüzdesinin fazla olması nedeniyle sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasındadır. İşte size pratik bir mercimek çorbası tarifi… Püf noktaları dikkate alıp çeşitlendirdiğimiz çorba malzemelerini de eklerseniz kendinize özel bir mercimek çorbanız bile olabilir.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)

1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)

5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

Sebzeli mercimek çorbası için malzemelere ek olarak;

Yarım kabak

1 avuç lahana

1 avuç ıspanak

2 adet pırasa

1 adet kereviz sapı

1 su bardağı su daha

Üzeri için:

1 yemek kaşığı nane

Ya da bir parça tereyağı ve 1 şeker kaşığı kırmızı biber

Nasıl yapılır?

Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy bir tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın.

Sebzeli yapacaksanız tencereye tüm malzemelerin kabuklu olanlarını soyup iri iri doğrayarak doldurun. Sebzeli için biraz daha büyük tencere tercih etmenizi öneririz.

Mercimeklerin posasının çıktığını, soğan, havuç ve kullandıysanız diğer sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blendırdan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli ve eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...