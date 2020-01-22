Mercimek çorbası tarifi ile "Mercimek çorbası nasıl yapılır?" Sorusunun yanıtını merak edenlere kolay ve pratik yöntemi aktaracağız. Türk mutfağında neredeyse her ana yemeğin yanına yakışan mercimek çorbasının kıvamı tutturulursa; sıcacık ve enfes tadıyla misafirlerinize tam anlamıyla ziyafet çektirebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden mercimek çorbası tarifine geçelim...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)

1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)

5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

Sebzeli mercimek çorbası için malzemelere ek olarak;

Yarım kabak

1 avuç lahana

1 avuç ıspanak

2 adet pırasa

1 adet kereviz sapı

1 su bardağı su daha

Üzeri için:

1 yemek kaşığı nane

Ya da bir parça tereyağı ve 1 şeker kaşığı kırmızı biber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy bir tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın.

Sebzeli yapacaksanız tencereye tüm malzemelerin kabuklu olanlarını soyup iri iri doğrayarak doldurun. Sebzeli için biraz daha büyük tencere tercih etmenizi öneririz.

Mercimeklerin posasının çıktığını, soğan, havuç ve kullandıysanız diğer sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blendırdan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli ve eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...