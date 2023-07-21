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        Haberler Yemek Yapma Mercimek Çorbası Tarifi: Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Bazı çorbaların mevsimi vardır fakat mercimek çorbasının mevsimi yoktur. Her mevsim keyifle tüketebileceğiniz bir çorba olan mercimek çorbası vücudunuz için adeta bir şifa deposu olarak karşımıza çıkar. Mercimek çorbası yapımı pratik bir tariftir. Yemek yapmayı bilmeyen kişilerin kolaylıkla öğrenip yapabileceği bir çorbadır. Siz de sizin için derlediğimiz mercimek çorbası tarifi ile akşam yemekleriniz için çorbanızı hazırlayabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:33
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        Mercimek çorbası tarifi
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        Mercimek çorbası yapımı uzun sürmeyen çorbalar arasında yerini alır. Herkes tarafından sevilen bu çorba davetlerde de sıklıkla sunulur. Mercimek çorbası ülkemizde en çok tüketilen çorbalar arasında yer alır. Özellikle ebeveynler çocukları için bu çorbayı sıklıkla hazırlar. Mercimek çorbası yöreden yöreye göre farklı yapılış şekillerine sahiptir. Bazı yörelerde ön aşama olarak tüm malzemeler kavrulurken bazılarında ise direkt hepsi suda haşlanarak yapılır.

        Mercimek çorbası yapılışı sırasında içerisine bazı sebzeler eklenir. Dilerseniz hiç sebze eklemeden sade olarak da çorbanızı yapabilirsiniz. Fakat böyle olduğunda çorbanızın kıvamı ve lezzetinde farklılık oluşabilir. Çorbaya ekleyeceğiniz sebzeler patates, soğan ve havuçtur. Bunun dışında dilediğiniz sebzeyi de ekleyebilirsiniz. Özellikle bebek ve çocuklar için çorba yapıyorsanız kereviz sapı, tavuk suyu, et suyu gibi çorbanın vitaminin arttıran sebzeleri koymanızda fayda var.

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        • Kaç kişilik:6 kişilik
        • Hazırlama süresi:10 dakika
        • Pişirme süresi:40 dakika
        • Kalori: 1 kâse 290 kalori

        Mercimek Çorbası Malzemeleri

        • 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı (dilerseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz)
        • 1.5 su bardağı kırmızı mercimek (1 su bardağı 200 ml)
        • 1 adet kuru soğan
        • 1 adet havuç
        • 1 adet patates
        • 1 kaşık un
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 6 su bardağı sıcak su (1 su bardağı 200 ml)

        Üzeri için:

        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
        • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
        • 1 tatlı kuru kaşığı nane (dilerseniz)

        Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Mercimek çorbası yapımına çorba tenceresine sıvıyağı ekleyerek başlayalım. Tencereye koyulan sıvıyağ ocakta ısıtılır.
        • Ardından 1 adet kuru soğan iri doğranır ve sıvıyağ içerisine eklenir.
        • Soğan ve yağ kavrulur.
        • Kavrulan soğanlara 1 yemek kaşığı un eklenir. Unun kokusu çıkıp renk alana kadar kavrulur.
        • 1 adet havuç soyulur ve iri parçalar şeklinde doğranır.
        • 1 adet patates soyulur ve iri parçalar halinde doğranır.
        • Doğranan havuç ve patates tencereye alınır ve soğanlarla birlikte kavrulur.
        • Tencereye tuz, karabiber eklenir.
        • 1.5 su bardağı mercimek bol suda yıkanır.
        • Ardından tencereye ilave edilir.
        • Tüm sebzelerle birlikte güzelce 2-3 dakika karıştırılarak kavrulur.
        • 6 su bardağı sıcak su tencereye yavaş yavaş ilave edilir.
        • Tencerenin kapağı kapatılarak havuç ve patatesler iyice yumuşayana kadar pişirilir. Bu noktada ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin ki çorbanın dibi tutmasın.
        • Tüm sebzeler yumuşadığından çorbanın pürüzsüz bir kıvama ulaşması için blender kullanılır.
        • Tenceredeki tüm sebzeler blenderden geçirilir ve pürüzsüz kıvam elde edilir.
        • Çorba 5 dakika sonra ocaktan alınır.
        • Bir sos tenceresinde veya tavada 3 yemek kaşığı sıvıyağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı eritilerek kızdırılır.
        • Üzerine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı nane eklenir ve kızdırılır.
        • Kızan yağ ocaktan alınır.
        • Çorbanızı servis kasenize alın ve üzerine kızdırdığınız yağdan ilave edin.
        • Dilerseniz tüm yağı direkt tencereye ilave ederek de servis edebilirsiniz.
        • İsteğe bağlı olarak mercimek çorbanız için kıtır ekmek hazırlayabilir, sunum aşamasında servisinize ekleyebilirsiniz.
        • Mercimek çorbanız hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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