Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Profiterol Tarifi: Profiterol Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çikolata severlerin yemekten keyif aldığı tatlılar arasında yer alan profiterolü evde yapmayı hiç denediniz mi? Kendi mutfağınızda yapacağınız lezzetli bir profiterol tarifi misafirlerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. Çikolata sosu ve kremanın muhteşem uyumuyla birleşen profiterol tatlısının tarifine gelin birlikte bakalım.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profiterol tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Profiterol tatlısı sevilen tatlılar arasında yer alır. Profiterol tatlısını seven kişiler bu tatlıyı evde yapmanın zor olacağını düşünüp daha çok tatlı satan yerlerde tüketmekten yanadır. Fakat düşünüldüğü gibi profiterol tatlısını yapmak aslında o kadar da zor değil. Profiterol yapılışı üç aşamadan oluşur. Öncelikle iç dolgu olan krema yapılır daha sonra profiterol hamuru ve çikolata sosu yapılarak servise hazır hale getirilir. Eğer profiterol tatlısını seviyorsanız evde mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

        • Kaç kişilik: 20 adet
        • Hazırlama süresi:30 dakika
        • Pişirme süresi:40 dakika
        • Kalori:1 adet 124 kalori
        REKLAM

        Profiterol Malzemeleri

        Hamuru için:

        • 125 gram margarin
        • 1 su bardağı un
        • 1 su bardağı su
        • 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

        Kreması için:

        • 2.5 su bardağı süt (500 ml)
        • 3 yemek kaşığı un
        • 1 adet yumurta
        • 1,5 çay bardağı toz şeker
        • 1 paket vanilya

        Çikolata Sosu için:

        • 220 gram bitter çikolata
        • 200 gram krema (1 kutu)

        Profiterol Nasıl Yapılır?

        • Profiterol yapımı için öncelikle iç dolgusu olan krema yapımına başlayalım.
        • Bir sos tenceresini alalım ve oda sıcaklığında süt, 1.5 çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı unu koyalım.
        • Koyduğumuz malzemeleri sürekli karıştırarak ocakta pişirelim.
        • Krema kıvamı alana kadar karıştırmaya özen gösterelim.
        • Pişen krema kıvam alıp koyulaşınca içerisine 1 paket vanilyayı ekleyelim ve karıştıralım.
        • Kremamızın oda sıcaklığına gelmesi için bir kenara koyalım.
        • Oda sıcaklığına gelen kremamızı sıkma poşetine koyup yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletelim.
        • Profiterol hamuru yapımına geçelim. Burada yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli.
        • Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım ve derin bir tencereye 125 gram margarini ve suyu koyalım.
        • Koyduğumuz malzemeleri karıştırarak pişirelim.
        • Üzerine 1 su bardağı un ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Hamur tencerenin dibine yapışmaya başlayıncaya kadar iyice karıştıralım. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika sürebilir.
        • Hamurunuzun dibi yapışmaya başlayınca hamurumuzu başka bir kaba alalım ve iyice soğuması için bir kenara koyalım.
        • Hamurunuz iyice soğuduktan sonra yumurtaları teker teker hamura kıralım. Burada her yumurtayı tek tek kırıp karıştırma işlemini yapmamız gerekir. Yumurtaları hamura iyice yedirmezsek hamurumuz yumurta kokabilir ve kıvamı tutmayabilir. Hamura kırdığımız yumurtaları karıştırırken spatula kullanmanız kolaylık sağlayacaktır.
        • Yumurtaları güzelce hamura yedirdikten sonra sıkma torbanıza hamuru alalım. Eğer sıkma torbanız yoksa kaşık yardımıyla hamurdan alıp tepsiye dizebilirsiniz.
        • Sıkma torbasına aldığımız hamurumuz güzel şekil alması için 15 dakika bekletelim.
        • Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serelim.
        • Sıkma torbasına aldığımız hamuru aralıklarla pişirme kağıdına sıkalım.
        • Hamurları ceviz büyüklüğünde sıkalım. Kaşık kullanacaksanız yine aynı şekilde ceviz büyüklüğünde olmasına ve aralarında boşluk olmasına özen gösterelim.
        • Fırına aldığınız profiterol hamurunun kapağını hiç açmadan yaklaşık olarak 40 dakika boyunca pişirelim.
        • Pişme işlemi tamamlanan profiteroller oda ısısına geldikten sonra altından bir delik açalım.
        • Hazırladığımız kremayı açtığımız delikten içeriye sıkalım. Dilerseniz profiterol hamurunu kesip de kremayı sıkabilirsiniz.
        • Çikolata sosu için sos tenceresini alalım. Çikolatalarımızı benmari usulü eritelim.
        • Eriyen çikolata üzerine kremayı ilave edelim ve karıştıralım.
        • Hazırlanan çikolata sosunu profiterollerin üzerine dökelim.
        • Son aşamada ise var ise Antep fıstığı ile profiterollerin üzerini süsleyebilirsiniz.
        • Profiterolleriniz servise hazır.

        Afiyet olsun!

        Trileçe tarifi
        Trileçe tarifi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı