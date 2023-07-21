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        Haberler Yemek Yapma Trileçe Tarifi: Trileçe Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Trileçe tarifi: Trileçe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Son yılların popüler tatlıları arasında yer alan Trileçe tatlısı sevilen sütlü tatlılar arasında yerini almaktadır. Trileçe tatlısı pandispanya kekinin sütle ıslatılmasıyla yapılır. Karamel ve sütlü şerbetin buluşmasıyla damakta bıraktığı muhteşem tat trileçe tatlısını vazgeçilmez kılar. Üç çeşit süt kullanılarak yapılan bu Meksika lezzetini evde yapmayı denemek ister misiniz? Sizin için hazırladığımız trileçe tarifi ile çay saatlerinizi tatlandırın.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:32
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        Trileçe tarifi
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        Trileçe tatlısı bir Balkan tatlısı olarak bilinse de aslında 1930’lu yıllarda Meksika’dan yayılmıştır. Balkan ülkelerinde de sıklıkla yapılır ve tüketilir. Ülkemizde son yıllarda sevilerek tüketilen bu tatlının tabanında pandispanya keki bulunur. Pandispanya keki üç çeşit süt ile şerbet yapılarak ıslatılır. Bu süt çeşitleri; inek, keçi ve manda sütüdür. Trileçe yapımı sırasında kullanılan üç çeşit süt tatlının tadını kendine özgü kılan ayrıntıdır. Trileçe isminde de ‘üç süt’ anlamı bulunur.

        • Kaç kişilik:10-12 kişilik
        • Hazırlama süresi:20 dakika
        • Pişirme süresi:40 dakika
        • Kalori:1 dilim 378 kalori

        Trileçe Malzemeleri

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        1 paket sade krem şanti

        Pandispanya için:

        • 5 adet oda sıcaklığında büyük boy yumurta
        • 7 yemek kaşığı un
        • 6 yemek kaşığı şeker
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        Sütlü şerbet için:

        • 2 su bardağı inek sütü (1 su bardağı 200 ml)
        • 1 su bardağı manda sütü
        • 1 su bardağı keçi sütü
        • 1 su bardağı şeker (200 ml)

        Karameli için:

        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 paket krema
        • 1çay bardağı toz şeker (büyük boy çay bardağı)

        Trileçe Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Trileçe yapılışı için derin bir karıştırma kabını alalım. İçerisine 5 adet yumurtayı teker teker kıralım ve ardından şekeri ekleyelim. Şekerler eriyene ve köpük olana kadar iyice çırpalım.
        • Burada yumurta ve şekerin iyice özleşmesi ve köpüklenmesi gerekir ki pandispanyamız güzelce kabarsın.
        • Un, kabartma tozu ve vanilyayı kabın içerisine eleyerek ekleyelim.
        • Karıştırma aşamasında spatula kullanmak pandispanyanın kıvamı için önemlidir. Spatula yardımı ile katı malzemeleri sıvı malzemeler ile karıştıralım. Bunun için harcı alttan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştıralım.
        • Fırın kabını yağlayalım veya yağlı kâğıt serelim.
        • Pandispanya harcını fırın kabına dökelim. Her yere eşit yayılmasına dikkat edelim. Üzerini spatula yardımıyla düzleyelim.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika kapağını açmadan pişirelim. 10 dakika sonra fırının derecesini 150 dereceye düşürelim. 20-25 dakika daha pişirelim.
        • Pişen pandispanyayı fırından alalım ve bir kenarda soğumaya bırakalım. Üzerine kürdan yardımıyla delikler açalım. Bu süt şerbetinin çekmesi için önemlidir.
        • Sütlü şerbet için; inek, manda ve keçi sütünü bir tencereye alalım. İçerisine şekeri ekleyip şeker eriyene kadar karıştırarak pişirelim Kaynamaya başladığında ocağın altını söndürüp bir kenara alarak soğumaya bırakalım.
        • Karamel yapımı için ayrı bir sos kabı alalım. Toz şekeri ocağın üzerinde kontrollü bir şekilde eritelim. Önemli nokta karameli yakmadan pişirmektir.
        • Üzerine tereyağı ekleyelim. Fokurdama başladığında yavaş yavaş kremayı ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Ocaktan alarak soğumaya bırakalım.
        • Oda sıcaklığında bekleyen pandispanyanın üzerine süt şerbetini dökelim. Şerbetin kekin her yerine gelmesine dikkat edelim. Kuru bir nokta kalmamalı.
        • Pandispanya sütü iyice çektikten sonra buzdolabına kaldıralım.
        • 1 paket krem şantiyi hazırlayalım ve soğuyan kekin üzerine sürelim.
        • Hazırladığımız karameli krem şantinin üzerine sürelim. Karamel sıcak olursa krem şantiyi eritir. Ilık olmasına dikkat edelim.
        • Üzerine kalan krem şantiniz ile süsleme yapabilirsiniz.
        • Trileçenizi dolaba kaldırın ve en az 2 saat dinlendirin. Ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olur.
        • Tatlınız servise hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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