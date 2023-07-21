Trileçe tarifi: Trileçe nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Son yılların popüler tatlıları arasında yer alan Trileçe tatlısı sevilen sütlü tatlılar arasında yerini almaktadır. Trileçe tatlısı pandispanya kekinin sütle ıslatılmasıyla yapılır. Karamel ve sütlü şerbetin buluşmasıyla damakta bıraktığı muhteşem tat trileçe tatlısını vazgeçilmez kılar. Üç çeşit süt kullanılarak yapılan bu Meksika lezzetini evde yapmayı denemek ister misiniz? Sizin için hazırladığımız trileçe tarifi ile çay saatlerinizi tatlandırın.
Trileçe tatlısı bir Balkan tatlısı olarak bilinse de aslında 1930’lu yıllarda Meksika’dan yayılmıştır. Balkan ülkelerinde de sıklıkla yapılır ve tüketilir. Ülkemizde son yıllarda sevilerek tüketilen bu tatlının tabanında pandispanya keki bulunur. Pandispanya keki üç çeşit süt ile şerbet yapılarak ıslatılır. Bu süt çeşitleri; inek, keçi ve manda sütüdür. Trileçe yapımı sırasında kullanılan üç çeşit süt tatlının tadını kendine özgü kılan ayrıntıdır. Trileçe isminde de ‘üç süt’ anlamı bulunur.
Trileçe Malzemeleri
1 paket sade krem şanti
Pandispanya için:
Sütlü şerbet için:
Karameli için:
Trileçe Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!