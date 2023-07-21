Un helvası tarifi: En hızlı un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yöresel lezzetlerin en sevilen tatlıları arasında yer alan un helvası her gün her saat kolaylıkla yapılabilen bir tatlı olarak karşımıza çıkar. Geçmişten bugüne değişmeyen tadı ve kokusuyla damakları şenlendirmektedir. İrmik helvası kadar lezzetli bir tada sahip olan un helvası en pratik tatlı tarifleri arasında yer alır. Siz de un helvası yapmak istiyor fakat elinizde bir tarif yok ise sizin için hazırladığımız un helvası tarifi ile kendi mutfağınızda damağınıza yakışan bir un helvası yapabilirsiniz.

Un helvası kimi zaman bebek mevlitlerinde kimi zaman ise vefatların ardından ikram amacıyla yapılan bir tatlıdır. Bu kadar hızlı ve pratik yapılabilen bir tatlı olması çok sık tercih edilme sebepleri arasında bulunur. Özellikle vefat gibi acılı zamanlarda taziyeye gelen misafirlere ikram edilir. Acılı ve sevinçli anlarda misafirlere ikramda bulunmak yaşanılan duyguyu paylaşmak olarak ifade edilir.

Un helvası yapımı neredeyse ülkemizin dört bir tarafında görülür. Her bölgenin kendi özgü bir un helvası yapma şekli bulunabilir. Un helvasının pek çok çeşidi bulunur. Bunlar arasında Dağıstan’da yapılan ve Pakuk adıyla bilinen un helvası çeşidi yer alır. Yine Osmanlı döneminde Gaziler Helvası adıyla bilinen Edirne’ye özgü bir lezzet de yer alır.

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Un helvası yapılışı sırasında kullanılan malzemeler her evde bulunan ve ulaşılması kolay olan malzemelerdir. Maddi olarak kolay elde edilebilen bu malzemelerle yapılan un helvasının yeri Türk milletinde çok ayrıdır. Tatlının manevi duygusu olur mu sorusuna verilen en güzel cevap un helvasıdır. Manevi hissin ağır bastığı bir tatlı çeşididir. Genelde kutlama, ölüm gibi insanlarda iz bırakan haberlerin ardından tüketildiği için içinde duygu barındırır.

Un helvası yapımında da diğer tatlılarda olduğu gibi püf noktalar bulunur. Bunlara dikkat edilmediğinde tatlınız tutmayabilir. Öncelikle un helvasını yapmak için un kavurma işlemi yapmanız gerekir. Bu aşamada unu kavururken ocağı fazla açmamak önemlidir. Eğer yüksek ateşte un kavurursanız ununuz hızlıca yanabilir. Un helvası yaparken sürekli karıştırmak da önemli bir noktadır. Unun rengi hafif kahverengine dönmeye başladığında şerbeti ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz.

Un helvasına şerbet ekleme anıda çok önemlidir. Eğer şerbetinizi birden dökerseniz un topak topak olabilir. Burada şerbeti yavaş eklemek ve şerbeti eklerken de sürekli karıştırmak gerekir. Şerbet için süt veya su kullanabilirsiniz. İki kullanımda da lezzeti bir tat elde etmeniz mümkün.

Kaç kişilik:6-8 kişilik

Hazırlama süresi:5 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori:1 porsiyon 451 kalori

Un Helvası Malzemeleri

2 su bardağı un (1 su bardağı 200 ml)

125 gram tereyağı

1,5 su bardağı şeker (daha az şekerli isterseniz miktarı azaltabilirsiniz)

1,5 su bardağı süt veya su

Arzuya göre bir avuç ceviz içi veya Antep fıstığı kullanabilirsiniz

Un Helvası Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Un helvası yapımında süt veya su kullanabilirsiniz. Öncelikle şekeri ve sütü bir kaba alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım.

Un helvası pişirilecek tencerenin içerisine tereyağını alalım.

Un ve ceviz içini ekleyelim.

Orta ateşte karıştırarak yaklaşık 10-15 dakika rengi kahverengine dönmeye başlayıncaya dek kavuralım.

Ocağın altını kısalım.

Kavurduğumuz unun üzerine kenarda beklettiğimiz şerbeti yavaş yavaş dökmeye başlayalım. Bu aşamada yavaş olmak ve karıştırmaya devam etmek önemli.

Sürekli karıştıralım.

Başlarda sulu bir kıvam olsa da zamanla kıvam almaya başlayacaktır.

Helva kıvam aldığında ocağı kapatalım.

Üzerini kapatıp 5 dakika dinlendirelim.

Sıcakken servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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