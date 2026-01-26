Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Anadolu'nun bereketli topraklarından sofralarımıza uzanan kırmızı mercimek, sadece bir bakliyat değil, aynı zamanda bir kültür simgesidir. Hasta olana şifa, üşüyene sıcaklık, kalabalık sofralara bereket getiren Mercimek Çorbası tarifi, nesiller boyu aktarılan küçük sırlarla lezzetini katlamıştır. Sabah kahvaltısında sıcak bir başlangıç, öğle yemeğinde doyurucu bir öğün, akşam yemeğinde ise mideyi rahatlatan bir giriş olarak tüketilen bu çorba, her haliyle kabul görür. Kimisi taneli sever, kimisi pürüzsüz süzme sever; ancak değişmeyen tek gerçek, üzerine gezdirilen tereyağlı pul biberli sosun ve sıkılan limonun bu lezzeti zirveye taşıdığıdır. Evde lokanta lezzetini yakalamak, o ipeksi kıvamı tutturmak ve topaklanmadan pişirmek sanıldığı kadar zor değildir; sadece malzemelerin uyumuna ve pişirme sırasına dikkat etmek gerekir.

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ VE SEÇİMİN ÖNEMİ

Kusursuz bir çorba deneyimi için ilk adım, Mercimek Çorbası malzemeleri listesini doğru oluşturmaktır. Çorbanın ana karakteri olan kırmızı mercimeğin kalitesi, rengi ve pişme süresi sonucu doğrudan etkiler. Canlı turuncu renge sahip, çabuk pişen ve nişasta oranı dengeli yerli mercimekler tercih edilmelidir. Mercimeğin yanı sıra, çorbaya lezzet derinliği katan yan oyuncular da büyük önem taşır. Kuru soğan, çorbanın tatlımsı aromasını verirken; havuç hem renk hem de hafif bir şeker dengesi sağlar. Bazı tariflerde patates de kullanılır ki bu, çorbanın kıvamını artırıp daha doyurucu olmasını sağlayan doğal bir bağlayıcıdır.

Çorbanın o meşhur lokanta usulü kıvamını ve lezzetini veren asıl sır ise un kavurma işlemidir. Az miktarda un, tereyağı ile kavrularak çorbaya eklenir veya sebzelerle birlikte kavrulur; bu işlem çorbanın suyunun ayrışmasını engeller ve ipeksi bir doku kazandırır. Ayrıca kullanılacak yağın türü de lezzeti belirler; sıvı yağ ile başlayan pişirme süreci, mutlaka tereyağı ile taçlandırılmalıdır. Et suyu veya tavuk suyu kullanmak, çorbanın besin değerini ve lezzetini ikiye katlayan bir diğer püf noktasıdır. REKLAM MERCİMEK ÇORBASI YAPIMI VE KAVURMA TEKNİĞİ Lezzetin temeli, tencereye giren malzemelerin sırasıyla ve sabırla kavrulmasında atılır. Mercimek Çorbası yapımı sürecinde en sık yapılan hata, tüm malzemeleri çiğden suya atıp haşlamaktır. Oysa lezzet, kavurma işleminde gizlidir. Tencereye alınan sıvı yağ ve tereyağı karışımında, öncelikle iri doğranmış soğanlar şeffaflaşana kadar kavrulur. Soğanın karamelize olması, çorbanın lezzet profilini zenginleştirir. Ardından küp doğranmış havuç ve varsa patates eklenerek kavurma işlemine devam edilir. Sebzeler hafifçe yumuşadığında, yıkanıp süzülen mercimekler tencereye ilave edilir. Mercimeklerin de yağda birkaç dakika çevrilmesi, piştikten sonra daha lezzetli olmalarını sağlar.

Eğer un kullanılacaksa, sebzelerden hemen sonra, mercimeklerden önce bir yemek kaşığı un eklenip kokusu çıkana kadar kavrulmalıdır. Bu aşamada unun yanmamasına dikkat edilmelidir. Unun kokusu çıkıp rengi hafifçe döndüğünde, mercimekler eklenir ve sıcak su (veya et suyu) ilave edilir. Soğuk su kullanmak, bakliyatların sertleşmesine neden olabileceği için mutlaka kaynar su tercih edilmelidir. Su miktarı, mercimeklerin üzerini 3-4 parmak geçecek şekilde ayarlanmalıdır; çünkü mercimekler piştikçe şişip suyu çekecektir. REKLAM PİŞİRME SÜRECİ VE PÜRÜZSÜZLÜK SANATI Tencerenin kapağı kapatılıp kısık ateşte pişmeye bırakılan çorba, sebzeler ve mercimekler tamamen yumuşayıp dağılana kadar kaynatılır. Mercimek Çorbası yapılışı sırasında ara sıra karıştırmak, dibinin tutmasını engeller. Mercimekler patlayıp püre haline gelmeye başladığında, çorbanın pişme süreci tamamlanmış demektir. İşte bu noktada, o pürüzsüz kıvamı elde etmek için blender devreye girer. Eskiden süzgeçten geçirilerek yapılan "süzme mercimek" işlemi, günümüzde blender sayesinde saniyeler içinde halledilir. Ancak blender kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, çorbanın köpürmesini engellemek için cihazı çok yukarı kaldırmadan, tabana yakın tutarak çalıştırmaktır.

Eğer çorbanın kıvamı blender işleminden sonra çok koyu gelirse, üzerine bir miktar kaynar su eklenerek inceltilebilir ve bir taşım daha kaynatılabilir. Tam tersi, eğer çok sulu olursa, ayrı bir yerde az miktarda un ve tereyağı kavrulup çorbaya eklenerek (meyane) kıvamı bağlanabilir. Tuz ve baharatlar genellikle pişme işleminin sonuna doğru veya blender işleminden sonra eklenir. Kimyon, mercimek çorbasının en iyi dostudur; hem gazını alır hem de o karakteristik kokusunu verir. Karabiber ve zerdeçal da (renk vermesi için) sıkça kullanılan baharatlardır. MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR? Kıvamı ve tuzu ayarlanan çorba, artık servis için hazırdır. Ancak Mercimek Çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabı, üzerine dökülen sos olmadan eksik kalır. Küçük bir sos tavasında tereyağı eritilir, içine bolca kırmızı pul biber veya toz biber ve kuru nane eklenerek hafifçe yakılır (kızdırılır). Çorba kaselere paylaştırıldıktan sonra, bu kızgın yağlı sos her bir kasenin üzerine gezdirilir. Yağın çorbayla buluştuğu andaki "cızz" sesi ve yayılan koku, iştahları kabartan son dokunuştur.