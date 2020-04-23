Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak lezzetli bir çorba olan Mercimek çorbası herkesin çok sevdiği bir çorbadır. Bol limonla yendiğinde daha lezzetli olan Mercimek çorbası yüksek vitaminlidir.
Mercimek Çorbası Malzemeler;
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet havuç
- ½ yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- ½ çay kaşığı kimyon
- 1 litre su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?
- Yemeklik olarak doğranan soğanlar tencerede kavrulur. Un ilave edilerek karıştırılır.
- Salça kullanacaksınız salça ilavesi yapılır.
- Küp doğradığınız havuç ve mercimekler ilave edilerek üzerine su eklenir. Havuçlar yumuşadıktan sonra blenderden çorba çekilir.
- Dilerseniz karabiber, tuz ve kimyon ekleyebilirsiniz.
- Kıvamı koyu gelirse bir miktar su ekleyebilirsiniz.
- Sosunu tavada hazırlayıp servis ederken kaselere dökebilirsiniz.
Mercimek Çorbasının Püf Noktaları:
- Mercimeklerin bol suyla yıkanması.
- Tavuk suyu ya da et suyu kullanmanız lezzetini daha çok arttırır.
- Acı severseniz kırmızı biberi bol kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Un yerine patates kullanabilirsiniz.
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