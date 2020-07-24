Mercimek çorbası, sofralarımızın vazgeçilmezidir. Misafirler ve evimizde pişirdiğimiz çorba çeşitlerimizden biridir. Besin değeri yüksektir ve tok tutar. Mercimek çorbasının yapımı da kolaydır. Mercimek çorbasının yapımına başlayalım.
Mercimek Çorbası Malzemeler;
- 2 su bardağı kırmızı mercimek.
- 1 litre su.
- Yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ.
- 50 gr tereyağı.
- 2 adet soğan. (orta boy)
- 2 tatlı kaşığı tuz.
- 1 çay kaşığı karabiber.
- 1 tatlı kaşığı nane.
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.
- 1 çorba kaşığı un.
- 1 çorba kaşığı salça.
Mercimek Çorbasının Yapılışı;
- Mercimek, soğanı yıkayıp tuz ilave ederek tencereye koyalım.
- Üzerine 5 bardak su koyarak orta ateşte 20-25 dakika pişirelim.
- Pişen malzememizi blendır yardımı ile pürüzsüz hale getirelim.
- Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve un ekleyelim.
- Un pembeleşmeye başlayınca salça ilave edelim.
- Blendır da karıştırdığımız karışımı yağlı, unlu olan tenceremize katalım. Tenceremizi karıştırarak 15 dakika bu şekilde pişirmeye devam edelim.
- Tavada 50 gr tereyağı eriterek içine baharatları ilave edelim.
- Tavada hazırlamış olduğumuz tereyağlı sosumuzu tencereye döküp 10 dakika karıştıralım.
- Pişen çorbamız servise hazır.
Mercimek Çorbasının Püf Noktası;
- Mercimek, çok çabuk su çeker, ateşin orta derecede olmasına özen gösterelim.
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