Mercimek köftesi tarifi arayanlar, Meze türü sevenler, Mercimek Köftesi; Yüksek besin değeri olan mercimek ve bulgur ile kolay hazırlanan, yaygın olarak pişirilen, lezzetli bir yemek çeşidimizdir. Mercimek köftesi sevenler hazırsanız, yapmaya başlayalım.
Mercimek Köftesi Malzemeler;
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
- 2 adet kuru soğan
- 1 demet maydanoz
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 demet taze soğan
- 2 yemek kaşığı salça (isteğe göre biber salçası)
- 3 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı nane
Mercimek köfte yapılışı;
- Mercimekler yıkanır ve tencereye alınarak üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.
- Bulgurun suyu çekince içine bulgur atılır ve tencerenin kapağı kapalı olarak yarım saat bekletilir.
- Tavamıza ince kıyılmış soğanları atalım, sıvı yağda soğanlar hafif pembeleşene kadar pişirelim sonra içine salça ilave 1-2 dakika daha pişirelim.
- Yarım saat beklettiğimiz mercimeklere pişirdiğimiz salçalı soğanı, tuz ve baharatlar ilave edelim.
- İnce kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edelim. Yemek kaşığımızla hepsini karıştıralım.
- Hazırladığımız malzememizi el yakmayacak kıvama geldiğinde yoğurma işlemi yapalım. (Avcumuza alıp şekil verelim)
- Şekil verdiğimiz köftelere marul, roka yaprakları üzerine dizilir.
Mercimek köftesi püf noktaları;
- Köfte harcını yoğurarak güzel bir şekilde malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.
- Bulguru tencerenin içine ekledikten sonra ocağın altı kapalı bir şekilde dinlendirmelisiniz.
- Önemli olan; şekil verdiğimiz köftelerin üzerini kapalı tutmanız aksi halde açıkta kalan mercimek köfteleriniz kuruyacaktır.
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