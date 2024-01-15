Meriç Aral, 'Irmak' karakteri ile 'Sandık Kokusu'nda SHOW TV'de yayınlanan 'Sandık Kokusu'nun kadrosuna Meriç Aral da katıldı. Aral, dizide çok merak edilen sürpriz bir karakteri canlandıracak -

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'na sevilen oyuncu Meriç Aral dâhil oldu.

Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların paylaştığı diziye Aral, çok merak edilen sürpriz bir karakteri canlandıracak.

Filiz’in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu’nun (Özge Özpirinçci) ablası olan, yıllardır görüşmedikleri aile üyesi Irmak karakteri ile 'Sandık Kokusu’na katılan Meriç Aral’dan ilk set karesi de basınla paylaşıldı. Ekibe katılmaktan büyük heyecan duyan oyuncu, rolü ile ilgili ser verdi sır vermedi.

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Filiz ve Karsu’nun yıllardır Irmak ile görüşmemesinin sır perdesi aralanırken; onun gelişi ile yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu oldu. 'Sandık Kokusu', heyecan dolu gelişmeleriyle 17 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de... 'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım