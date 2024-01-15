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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, büyük ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 00:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 00:17
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        Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Tılsım’ın babasıyla kalma isteği yüzünden derinden sarsılan Karsu’ya Filiz destek verirken, Atilla’nın helikopterde olduğu anlar merakı artırıyor. Karsu ve Reha arasındaki gerilim tırmanırken, Filiz’in görüşmediği kızı Irmak’la karşılaşması tanıtıma damgasını vuruyor. Irmak’ın gelişiyle dengelerin nasıl değişeceği heyecanla bekleniyor.

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        SANDIK KOKUSU’NUN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Deniz’in dolabında Karsu’ya yakalanan Atilla, hırsızdan korktuğu için saklandığını söyleyerek yalanına herkesi inandırdı. Tılsım’ı devlet okulu konusunda ikna etmek isteyen ve çocuklarını mutlu edebilmek için çabalayan Karsu, Filiz’in evinde ufak bir kutlama organize etti. Bu sırada Reha ve Lale, parayla Tılsım’ın gözünü boyamak için plan yaptı. Tılsım’ı alıp alışveriş merkezine götüren Lale, ona ve çocuklara pahalı hediyeler aldı. Karsu’nun düzenlediği kutlamaya Atilla ve Ozan da katıldı. Saklandığı dolapta düşürdüğü silahını almak için fırsat kollayan Atilla, Deniz’le oynama bahanesiyle silahını almayı başardı. Bir giyim mağazasında iş bulan Karsu’nun ilk iş gününde yardımına Atilla geldi. İkili arasındaki samimiyet giderek ilerlerken, Reha ise kaleyi içten fethetmek için bu sefer Filiz’in hastane borcunu ödedi.

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        Karsu, çocuklarının Adana’da kalan sandıklarını almak için kayınvalidesini aradı ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Atilla, adamlarına sandıkları getirmeleri için talimat verdi. Sandıklar ertesi gün Karsu’nun kapısının önüne getirildi ancak Karsu bunu Reha’nın yaptığını düşündü. Reha da fırsattan istifade sandıkları üstlendi ve Karsu’yu yemeğe davet etti. Karsu yemeğe boşanma evraklarıyla gidince ikisi arasında büyük bir kriz çıktı. Öfkesine hakim olamayan Reha sert sözler sarf etti, ardından Tılsım’ı okuldan almaya gitti. Karsu’dan habersiz Tılsım’ı alan Reha, finalde Hande ile buluştu. Karsu ise kızını Hande ile birlikte görünce deliye döndü. Tılsım, annesine onu istemediğini söyledi. Karsu, kızının tepkisi ve Reha’nın yaptıklarıyla bir kez daha büyük bir hüsrana uğradı.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte Sandık Kokusu’nun 6. Bölüm Tanıtımı;

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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