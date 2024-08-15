Meriç Nehri 3 gün kapatılacak

SU YETERSİZLİĞİ

Çeltik tarlaları susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Edirne Valiliği, ürünün ekiminin yoğun olarak yapıldığı İpsala ve Enez ilçeleri başta olmak üzere Meriç, Uzunköprü ve Merkez ilçelerinde sorunun çözümü için devreye girdi.