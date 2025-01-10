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        Haberler Gündem Güncel Meriç'te yakalandı: 77 kilo | Son dakika haberleri

        Meriç Nehri'nde yakalandı: 1.78 metre boyunda, 77 kilo

        Edirne'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına 1 metre 78 santimetre boyunda 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:33
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        Meriç'te yakalandı: 77 kilo
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        Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın (69) ağına büyük bir balık takıldı.

        Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yılmaz, 1 metre 78 santimetre boyunda ve 77 kilo ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti.

        Yılmaz, "Yağan yağmur sonrası ava çıktık. Uzun süredir yakalama yapmıyorduk, bugün bereketli geçti ve 77 kiloluk bir yayın balığı çıktığını gördüm. Biraz zor oldu ama önce kayığa sonra da karaya çıkarttık" dedi.

        Yılmaz, kendi boyu kadar olduğunu söylediği balığı restoranlara satacağını belirtti.

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