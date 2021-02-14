Calciomercato'nun haberine göre, yaz transfer döneminde Merih Demiral'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid bu transfer için İtalyan devine Eder Militao ve para teklifinde bulunacaktı.

Ancak Juventus, Real Madrid ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Raphael Varane'ı takasla kadrosuna katmak istiyor. Takas gerçekleşirse Merih Demiral gelecek sezon Real Madrid forması giyecek.

2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro'luk bonservisle Juventus'a transfer olan Merih Demiral bu sezon takımıyla 17 resmi maçta forma giydi.