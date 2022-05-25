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Merih Demiral, Premier Lig yolunda!

Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak geçiren Atalanta'da geçiren Merih Demiral, Juventus ile bağlarını koparıyor. İtalyan basınına göre; Atalanta, Merih'in 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak. Lacivert-siyahlı ekibin Merih'i Premier Lig'e satmayı planladığı kaydedildi

Merih Demiral, Premier Lig yolunda!

Serie A'da sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral, gösterdiği başarılı performansla bir kez daha transferin gözdesi oldu. Atalanta'nın 23 milyon euro karşılığında oyuncuyunun satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi. İtalyan basını; Premier Lig'den birçok talibi olan Merih'in Atalanta tarafından alındıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutacağını öne sürdü.

24 yaşındaki milli stoper, bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Juventus, Merih'i 2019'da Sassuolo'dan 19.5 milyon euro bedelle transfer etmişti.

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