Serie A'da sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral, gösterdiği başarılı performansla bir kez daha transferin gözdesi oldu. Atalanta'nın 23 milyon euro karşılığında oyuncuyunun satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi. İtalyan basını; Premier Lig'den birçok talibi olan Merih'in Atalanta tarafından alındıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutacağını öne sürdü.

24 yaşındaki milli stoper, bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Juventus, Merih'i 2019'da Sassuolo'dan 19.5 milyon euro bedelle transfer etmişti.