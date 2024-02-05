Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Resim Merih Yıldız'dan 'Yeryüzünün Şarkısı' Galeri Diani'de

        Merih Yıldız'dan 'Yeryüzünün Şarkısı'

        Son dönem resimlerinde; doğa, sembolik anlamlar yüklediği bir unsur olarak öne çıkaran ressam Merih Yıldız'ın 'Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia' adlı kişisel sergisi 10 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Galeri Diani'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merih Yıldız'dan 'Yeryüzünün Şarkısı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fantastik bir dünya kurduğu sembolik anlatımlı resimlerini, kimi zaman dışavurumcu kimi zaman gerçeküstü tavırlarla destekleyen Merih Yıldız, kompozisyonlarında kullandığı nesneler ve korkuluk formları, tahrip edilen doğayı korumaya yönelik metafor araçları olarak öne çıkıyor.

        İyi ve güzel kavramının algılayış biçimine göre çeşitlilik kazandığını söyleyen Yıldız yeni sergisi 'Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia'nın içeriği ve taşıdığı misyonla ilgili olarak şunları söylüyor: “Tamamen kendimize ait fakat bir şekilde açığa çıkarılmamış ayrıcalıklı ’iyi ve güzel’ olduğuna inanıyorum. Bahsettiğim bu ayrıcalıklı kendimize özgü iyi ve güzelin eksikliğini, bizleri olduğumuzdan daha katılaştıran faktörler olarak görüyorum. ‘Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia’ sergisi ile bu öz benliğimizde gizlenen veya saklı kalan eksik parçaları geri kazandırmayı hedefledim. İç benliğimizde var olan iyilik ve güzelliklerle dolu dünyamıza ilişkin kapıyı sonuna kadar açmak istedim. Bu açılan kapı sayesinde artık izleyici tanıdık gelen görüntü hikaye ve kurgularla kendisini resme dahil edebilecek, en sevdiği kaybolmuş bir çocukluk oyuncağını bulmuş kadar kendine ait 'öznel iyi ve güzele' ulaşabilecektir. Başka bir deyişle bu sergi, izleyicinin kendisiyle buluşmasıdır.”

        Şimdinin içinde, zamansızlığın tam ortasında oluşumuza vurgu yapan sanatçı, kimi resimlerinde bilim ve sanatı masal tadında buluştururken, bu buluşmayı sembolik ve metaforik araçlarla destekleyerek gerçekleştirdiğini belirtiyor: “Bütün resimlerimi kapsayan ortak özellik, doğayı korumaya çağrı vurgusudur. Doğanın bir parçası olan insan, doğadan uzaklaştıkça kendisine de giderek yabancılaşmaktadır. Bu nedenle resimlerimdeki tahrip edilen doğayı onarma fikri ile, tahrip edilen duygu ve düşüncelerimizi onarmayı da beraberinde getireceğini düşünüyorum.”

        Merih Yıldız’ın, izleyicileri masalsı bir yolculuğa çıkardığı, ismini Mahler'in doğanın gücünü konu aldığı ''Yeryüzünün Şarkısı'' adlı senfonisinden ve resimlerindeki dünyayı, kendimizde var olanın bir tezahürü olduğunu düşündüğü için ‘’olmayan yer’’ anlamına gelen bir ütopyalar dünyasının aksine ''güzel yer'' anlamına gelen Eutopia’dan ilham alan “Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia” adlı sergisi,10 Şubat - 2 Mart arası Pazar ve Pazartesi günleri hariç Galeri Diani’de izlenebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merih Yıldız
        #Diani
        #Yeryüzünün Şarkısı
        #resim
        #sergi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr