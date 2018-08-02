"Merkel nerede?" sorusu Alman medyasını bir süredir işgal ediyor. Şansölyenin kocası, karısı olmadan İtalya'nın kuzeyine tatile çıktı.

Merkel ve eşi Joachim Sauer'in tatil yaparken en son geçen yıllarda Alpler'de kayak yaparken görüntülenebilmişti. Bu yaz ise Sauer önceki eşinden olan oğluyla İtalya'nın kuzeyinde tatilde görüntülendi.

20 yıllık evli olan çift, en son 25 Temmuzda gelenek haline getirdikleri Bavyera'da gerçekleşen Bayreuth Festivali'nde görüntülenmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e geçen ay tatil planı sorulduğunda, dört gözle beklediğini söylemişti fakat başka bir ayrıntı vermemişti.

"Şansölye nerede?", "Yazlık evinde mi yoksa Uckermark'ta 90 yaşında olan annesinin yanında mı? Evlilik krizi mi? Gizli görev mi?" başlıkları Alman medyasında sürekli gündeme geliyor.

Der Spiegel dergisi, Merkel'in yokluğuna espirili bir şekilde yaklaştı ve "Acaba Merkel, 'Merkel gitmeli!' diyenlere yokluğunda Almanya'nın nasıl bir duruma düşeceğini mi göstermek istiyor?" şeklinde yorumda bulundu.

Başbakanın nerede olduğu ve ne yaptığıyla ilgili sözcüleri de bilgi vermedi. Sözcüler, sadece Merkel’in sağlığının yerinde olduğunu, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve yetkililerin istedikleri anda kendisine ulaşabildiklerini açıklamakla yetindiler.

Alman medyasının Merkel'in kayıp olduğu yönündeki haberlerin aksine, Mercur Gazetesi'nden yapılan haberde, Merkel'in Münih Opera Festivali kapsamında Baverya Eyalet Operası'nda sahnelenen Wagner'in Parsifal operasını izlerken görüldüğü, eşinin ise yanında olduğu belirtildi.

Wagner'ın başyapıtı uzun yıllar Adolf Hitler'in favori operası olmanın negatif etkilerine maruz kaldı. Bir Wagner hayranı olan Hitler döneminde Parsifal eseri sık sık sahnelenmişti. Hitler hikayede kutsal kaseyi arayan şövalyeler birliğini Führer ordusuyla özdeşleştiriyordu.

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