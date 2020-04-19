TCMB Başkanı Murat Uysal, merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yaptıklarını söyledi.
Açıklamasında, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor." ifadelerini kullanan Uysal, "Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir." değerlendirmesinde bulundu.
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda." dedi
Sürecek...
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