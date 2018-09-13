Merkez Bankası faiz kararı
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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz artacak mı, sabit mi kalacak?

Yurt içinde "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?" sorusu merak ediliyor. Küresel piyasalar Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının kararlarını beklerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Peki Merkez Bankası faizi arttıracak mı, düşürecek mi?

13.09.2018 - 09:52 | Güncelleme: DHA

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yüzde 0,1 azalarak 1,5 yılın ardından ilk kez düşüş kaydederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise tahminler doğrultusunda ticaret endişeleri dile getirildi.

Raporda, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da yaptığı konuşmada "İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybetti, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 yükselirken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 geriledi.

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları öncesinde avro/dolar paritesi 1,1550-1,1650 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin yüzde 0,1 gerilemesine karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı. Analistler, bugün ECB ve BoE'den faiz değişikliği beklemediklerini kaydederek, ECB Başkanı Mario Draghi'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti. ECB'nin, bu toplantıda daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapmasının beklendiğini ifade eden analistler, açıklanacak projeksiyonda büyüme beklentilerinin hafif aşağı çekilebileceğini dile getirdi.

Hafta başından bu yana arz yönlü endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 4 ayın ardından ilk kez 80 doların üzerini test etti. Bugün Asya piyasalarında yüzde 0,5 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 79,3 dolar seviyesinde dengelendi. Japonya'da açıklanan ÜFE verisinin yıllık yüzde 3 artışa karşın beklentilerin altında kalması sonrasında kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, bugünkü TCMB'nin faiz kararı öncesinde döviz kurlarındaki düşüş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi ise dün yüzde 0,18 değer kaybederek günü 92.227 puandan tamamladı. Dolar/TL, 6,33'ün altını görmesinin ardından şu dakikalarda 6,3650 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün merkez bankalarının faiz kararlarının yanında ABD'nin enflasyonu başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan arasında artış öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu. Politika faizi, bir önceki PPK toplantısında yüzde 17,75'te sabit tutulmuştu.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB PPK faiz kararı

14.00 İngiltere, BoE faiz kararı

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı

15.30 ABD, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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