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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, politika faizi arttı mı sabit mi kaldı? TCMB 25 Nisan faiz kararı - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını açıkladı! TCMB 25 Nisan faiz kararı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Yaşar Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı ve saat 14.00'de Nisan faiz kararı açıklandı. Kararın yanı sıra enflasyon ve sıkılaşma politikasına da değinildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:28
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        Merkez Bankası'nın beklenen Nisan faiz kararı açıklandı. Faiz kararıyla beraber enflasyon da gündemdeydi. TCMB, Mart ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiğini belirtti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, politika faizi sabit mi kaldı arttı mı? İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI NİSAN FAİZ KARARINI AÇIKLADI

        TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

        Mart ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtilen duyuruda, tüketim malı ve altın ithalatındaki seyrin cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergelerin yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi.

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        SIKILIŞTIRMA POLİTİKASI YAKINDAN İZLENİYOR

        Duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu aktarıldı.

        Kurul'un enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği kaydedilen duyuruda, "Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

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        ENFLASYON ARTIŞ RİSKİNE KARŞI İHTİYATLI YAKLAŞIM

        Duyuruda, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceği belirtilen duyuruda, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulandı.

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        MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

        PPK tarafından yayımlanan karar metninde Kurul'un ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği ifade edildi.

        Daha önce gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları ile politika faizi arasında 150 baz puanlık marj uygulanıyordu. Böylece bugünkü kararla 'koridor' genişletilmiş oldu.

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