        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi

        Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2026 yılının ilk haftalarıyla birlikte ekonomi çevrelerinin gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyonla mücadele, döviz piyasaları ve kredi maliyetleri açısından kritik öneme sahip olan Para Politikası Kurulu'nun ocak ayı toplantısı öncesinde, TCMB'nin alacağı faiz kararı merak konusu oldu. Yatırımcılar ve iş dünyası başta olmak üzere milyonlarca kişi, yeni yılın ilk faiz adımının piyasalara nasıl yansıyacağını yakından izliyor. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 19:53 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:53
        1

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte para politikasına ilişkin beklentiler yeniden gündeme taşındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026’daki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, faiz oranlarında değişiklik olup olmayacağı sorusu ekonomi gündeminin üst sıralarına yerleşti. Ocak ayında açıklanacak faiz kararı, hem piyasalardaki yön arayışı hem de ekonomik beklentilerin şekillenmesi açısından belirleyici olacak. İşte güncel bilgiler...

        2

        MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        3

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

