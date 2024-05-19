Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yerel piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerine karşın ülkede açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izlenmeye başladı. Peki, Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Yerel piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'na döndü. Fed'in açıklamalarından sonra pozitif seyreden faiz kararının, Merkez Bankası'na nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Mayıs ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Gelecek hafta yurt içinde gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı
FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?
ABD'de enflasyona dair endişelerin azalmasıyla New York borsası rekor tazelerken, Fed yetkililerinin gelecek hafta yoğunlaşacak sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, ülkede TÜFE'nin beklentilerin altında artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirterek, söz konusu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.
Söz konusu gelişmelerin yanı sıra ABD'de geçen hafta açıklanan diğer verilere göre, perakende satışlar nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.
Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini aktaran analistler, ilgili verilerin piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.