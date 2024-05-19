Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı! 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları TÜİK'ten yapılacak son dakika açıklaması ile belli olacak. Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli olan Mayıs ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın "Piyasa Katılımcıları Anketi" ile netleşti. İşte, "2024 Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE oranı pek çok ekonomik kalemi direkt olarak etkiliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde etkin bir rolü olan enflasyon oranı rakamları araştırması sıklaştı. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Mayıs ayı enflasyon beklenti tahmini anketi hakkında detaylar...
TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00-39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07’sinin beklentilerinin yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,70’inin beklentilerinin yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 42,59'unun beklentilerinin yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 24,00-27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.