TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE oranı pek çok ekonomik kalemi direkt olarak etkiliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde etkin bir rolü olan enflasyon oranı rakamları araştırması sıklaştı. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Mayıs ayı enflasyon beklenti tahmini anketi hakkında detaylar...