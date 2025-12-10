Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekonomiyle ilgili en önemli kararlarından biri oluyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu Para Politikası Kurulu toplantı takvimi ile gündemdeki yerini aldı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz toplantı tarihi