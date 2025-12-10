Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak olan toplantı tarihi belli oldu. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı öncesi AA Finans'ın beklentisi açıklandı. zellikle enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nın kararını nasıl etkileyeceği, piyasaların ana gündem maddesi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Aralık MB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekonomiyle ilgili en önemli kararlarından biri oluyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu Para Politikası Kurulu toplantı takvimi ile gündemdeki yerini aldı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz toplantı tarihi
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi belirlendi:
TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası toplantısı 11 Aralık 2025 Perşembe günü toplanacaktır.
Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.