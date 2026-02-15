Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye ekonomisinin seyrini doğrudan etkileyen kritik başlıklardan biri olan Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilecek yılın ikinci PPK toplantısı öncesinde piyasalar temkinli bir bekleyişe geçti. Enflasyon görünümü, politika faizine ilişkin olası adımlar ve karar metninde verilecek mesajların tonu yatırımcıların radarında yer alırken, açıklamanın yapılacağı tarih ve saat de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararın, para politikasının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor. Ekonomi çevreleri, faiz oranında değişiklik olup olmayacağını ve karar metninde hangi mesajların öne çıkacağını merak ederken, açıklamanın yapılacağı tarih ve saat yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte ayrıntılar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.
OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.