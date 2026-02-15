Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararın, para politikasının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor. Ekonomi çevreleri, faiz oranında değişiklik olup olmayacağını ve karar metninde hangi mesajların öne çıkacağını merak ederken, açıklamanın yapılacağı tarih ve saat yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte ayrıntılar...