Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye ekonomisinin seyrini doğrudan etkileyen kritik başlıklardan biri olan Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilecek yılın ikinci PPK toplantısı öncesinde piyasalar temkinli bir bekleyişe geçti. Enflasyon görünümü, politika faizine ilişkin olası adımlar ve karar metninde verilecek mesajların tonu yatırımcıların radarında yer alırken, açıklamanın yapılacağı tarih ve saat de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararın, para politikasının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor. Ekonomi çevreleri, faiz oranında değişiklik olup olmayacağını ve karar metninde hangi mesajların öne çıkacağını merak ederken, açıklamanın yapılacağı tarih ve saat yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.

        3

        OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.

        4

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?