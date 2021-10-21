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Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor?

Merkez Bankası PPK saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Son görevden almalar sonrası faiz indirimi beklentisi artarken, ortalama indirim beklentisi 50 baz puan oldu. Bazı analistler ise 100 baz puan indirim geleceğini öngördü. Merkez Bankası geçen ay tüm piyasa faizin sabit bırakılmasını beklerken 100 baz puanlık indirime gitmişti

Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugüm tüm gözler Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından saat 14.00'da açıklanacak faiz kararında olacak. PPK geçen ay politika faizini sürpriz bir biçimde 100 baz puan indirerek yüzde 18'e indirmişti.

Söz konusu indirim öncesi 8.65 lira civarında olan dolar, kararın ardından tırmanışa geçmiş ve 9 liranın üzerine tırmanmıştı. Dolarda bir sıçrama ise Merkez Bankası'ndaki görevden almaların ardından yaşandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.

Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Söz konusu kararlar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çankaya'da gerçekleşen görüşmeden kısa bir süre sonra açıklandı.

Bu kararların ardından dolar 2 gün önce 9.37 lirayı görerek rekor kırdı. Kurun yükseldiği ve dünyada merkez bankalarının sıkı para politikasına geçişe başladığı bir dönemde normalde faizin sabit bırakılması veya artırılması beklenebilirdi. Ancak geçen ayki indirimin yarattığı örnek ve son görevden almalar faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

BEKLENTİ 50-100 BAZ PUAN İNDİRİM

AA Finans'ın 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan anketine göre 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi de, politika faizinin 50 baz puan indirimle yüzde 17.50'ye düşürüleceği yönünde oldu. 17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Yabancı kurumlardan PPK toplantısına yönelik açıklamalar da bu anket sonuçlarıyla uyumlu oldu.

'DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ENGEL DEĞİL'

Doların rekor seviyelere çıkmasının Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi gelmesinin önünde bir engel olmadığını belirten Commerzbank analisti Ulrich Leuchtmann, perşembe günü PPK'nın 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngördü.

Bank of America, görevden almalar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentisini 200 baz puana çıkardı. Bankanın analistleri bu haftaki toplantıdan 50 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirtti.

Morgan Stanley de 50 baz puanlık bir indirim beklediğini ancak 100 baz puanlık bir indirimin de şaşırtıcı olmayacağını bildirdi.

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