TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|29.08.2019
|25.709
|75.796
|101.505
|27.09.2019
|26.051
|75.655
|101.706
|25.10.2019
|26.481
|78.504
|104.985
|29.11.2019
|26.475
|78.274
|104.749
|27.12.2019
|25.079
|81.240
|106.319
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|04.12.2020
|40.256
|46.394
|86.650
|11.12.2020
|40.765
|47.412
|88.177
|18.12.2020
|42.008
|49.799
|91.807
|25.12.2020
|43.022
|51.607
|94.629
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