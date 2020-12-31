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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 27.12.2019 25.079 81.240 106.319 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 30.04.2020 34.786 51.457 86.243 29.05.2020 36.667 54.360 91.027 26.06.2020 38.821 51.417 90.238 30.07.2020 43.572 46.673 90.245 28.08.2020 43.042 41.594 84.636 25.09.2020 41.097 42.420 83.517 23.10.2020 43.265 45.086 88.351 27.11.2020 40.299 43.899 84.198 04.12.2020 40.256 46.394 86.650 11.12.2020 40.765 47.412 88.177

18.12.2020 42.008 49.799 91.807