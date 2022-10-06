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Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 756 milyon dolar azalarak 107 milyar 48 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri azaldı
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Eylül'de 71 milyar 335 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 756 milyon dolar azalışla 110 milyar 804 milyon dolardan 107 milyar 48 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
02.09.2022 39.632 72.295 111.927
09.09.2022 40.002 73.681 113.683
16.09.2022 39.914 74.824 114.738
23.09.2022 39.469 71.335 110.804
30.09.2022 38.996 68.052 107.048

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