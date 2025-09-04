Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.825,73 %0,82
        DOLAR 41,1706 %0,03
        EURO 48,0636 %0,10
        GRAM ALTIN 4.697,29 %-0,29
        FAİZ 40,93 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 54,27 %-0,50
        BITCOIN 110.945,00 %-1,17
        GBP/TRY 55,3205 %-0,10
        EUR/USD 1,1645 %-0,15
        BRENT 66,91 %-1,02
        ÇEYREK ALTIN 7.680,46 %-0,28
        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası toplam rezervleri 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak rekor kırdı - Para Haberleri

        Merkez Bankası toplam rezervleri 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak rekor kırdı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azalışla 91 milyar 31 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Ağustos'ta 91 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 89 milyon dolar artışla 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

        TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        27.12.2024 64.319 90.738 155.057
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        14.03.2025 74.013 98.069 171.082
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        05.06.2025 85.573 70.306 155.879
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        20.06.2025 85.001 70.697 155.698
        11.07.2025 84.692 81.551 166.243
        18.07.2025 85.266 83.303 168.567
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        01.08.2025 84.079 84.909 168.989
        08.08.2025 86.758 87.607 174.365
        15.08.2025 85.582 90.928 176.510
        22.08.2025 85.237 91.090 176.327
        29.08.2025 87.326 91.030 178.357
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu