Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puan faiz indirimi kararı aldı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Kasım ayında faizlerin nasıl olacağı araştırılıyor. İşte Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantı tarihi

MERKEZ BANKASI PPK KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Merkez Bankası'nın dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi

FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.