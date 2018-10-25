Güne 5.7152 TL seviyesinden başlayan kur Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dalgalandı. Bankanın faiz kararı öncesi 5.67 civarında işlem gören dolar/TL ilk tepki olarak 5.71'e yükselse de daha sonra 5.65 TL'ye geriledi. Kur saat 14:40'ta da 5.6341'e kadar düştü. Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilere paralel yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.
TCMB 13 Eylül'deki son faiz kararında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. Banka bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üzerinde bir adımla yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.
İTTİFAK AÇIKLAMASIYLA SERT DALGALANDI
Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı sert dalgalanan dolar/TL dün geriledi. Dolar/TL dün güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün
boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve 5.68'e kadar geriledi.
BRUNSON DAVASI SONRASI 5.52 TL'YE KADAR GERİLEDİ
Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.
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