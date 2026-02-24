Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2026 yılının ilk Merkür retrosu için geri sayım başladı. İletişimden teknolojiye, seyahatten ticarete kadar pek çok alanı etkilediğine inanılan bu astrolojik süreç, burç yorumlarını yakından takip edenlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. "Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" soruları şimdiden araştırılmaya başlandı. Gökyüzünde yaşanacak bu hareketin tarihleri ve burçlara olası yansımaları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Astroloji tutkunları 2026’nın ilk Merkür retrosuna odaklandı. İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür’ün geri hareketi, özellikle yanlış anlaşılmalar, aksayan planlar ve gecikmelerle anılıyor. Yeni yılın ilk retrosunun başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılırken, bu süreçte hangi burçların daha yoğun etki alacağı da merak ediliyor. İşte 2026 Merkür retrosuna dair öne çıkan tarihler…
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Merkür Retrosu 26 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor, 20 Mart 2026 Cuma günü sona eriyor.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür retrosu, astrolojide Merkür gezegeninin Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesi durumuna verilen isimdir. Aslında gezegen fiziksel olarak geri hareket etmez; bu durum, Dünya ile Merkür’ün Güneş etrafındaki hız farkından kaynaklanan optik bir yanılsamadır.