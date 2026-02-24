Astroloji tutkunları 2026’nın ilk Merkür retrosuna odaklandı. İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür’ün geri hareketi, özellikle yanlış anlaşılmalar, aksayan planlar ve gecikmelerle anılıyor. Yeni yılın ilk retrosunun başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılırken, bu süreçte hangi burçların daha yoğun etki alacağı da merak ediliyor. İşte 2026 Merkür retrosuna dair öne çıkan tarihler…