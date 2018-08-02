Mermer ihracatı
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Mermer ihracatında hedef 2,5 milyar dolar

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, "Bu yıl mermer ihracatındaki öngörümüz 2,5 milyar dolar gibiydi fakat son zamanlarda Çin ve Amerika ticaret savaşı, dünyadaki çeşitli olumsuz gelişmeler hafif de olsa sektörde duraklamaya neden oldu. Bunun geçici olduğunu, yakın zamanda tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz." dedi

02.08.2018 - 16:50 | Güncelleme: AA

Türk, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'den 1 milyar 900 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldığını belirtti. Mermer ihracatının 2013 yılında 2 milyar 250 milyon dolara kadar çıktığını dile getiren Türk, şöyle devam etti:

"Bu rakam sonraki yıllarda çeşitli nedenlerle düşüş gösterdi ve 1 milyar 600 milyona kadar geriledi. Geçen sene 1 milyar 900 milyona çıktı. Bu yıl bizim öngörümüz 2,5 milyar dolar gibiydi fakat son zamanlarda Çin ve Amerika ticaret savaşı, dünyadaki çeşitli olumsuz gelişmeler hafif de olsa sektörde duraklamaya neden oldu. Bunun geçici olduğunu, yakın zamanda tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz."

Türk, en fazla yarı işlenmiş mermer ihracatının Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını, az bir kısmının da Hindistan'a gittiğini belirtti.

İşlenmiş mermer ihracatında ise ilk sırada Amerika'nın bulunduğuna işaret eden Türk, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Afrika ülkeleriyle Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

- "Beyaz Saray'da mermerlerimiz var"

Türkiye'den ihraç edilen mermerlerin dünyanın birçok ülkesinde önemli yapılarda kullanıldığını dile getiren Türk, "Mermerlerimizin Mekke ve Medine'de kullanıldığı çok güzel yerler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da kullanılan mermerlerimiz var. İspanya Kraliyet Sarayı'nda kullanıldığını biliyorum. Bunun dışında dünyanın birçok yerinde kullanılıyor." diye konuştu.

Türk, sektörün sorunlarına ilişkin de "Biz geçen seneden başlayarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Enerji Bakanlığı ile çeşitli konularda güzel bir görüş birliğine vardık. Geçen yıl temmuz ayında bir araya geldiğimiz Bakanımız Berat Albayrak'ın doğrudan konuya hakim olmasıyla birlikte az da olsa ciddi sorunlarımızda gelişmeler oldu ancak hala sorunlarımız var. Orman Genel Müdürlüğü ile birtakım farklı düşüncelerimiz var. Bu kapsamda görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

 

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