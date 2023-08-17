Mermer nedir, nerelerde kullanılır? Geniş bir yelpazede kullanım açısıyla en önemli madenler arasında yer alan mermer, metamorfik bir kayadır. Dünya çapında kullanım açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Birçok mermer genellikle diğer minerallere de sahiptir. Mermer nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Mermer Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...

Mermer, coğrafi olarak geniş olabilen büyük yataklarda yer almaktadır. Eski çağlardan günümüze değin pek çok farklı alanlarda kullanılmıştır. Doğadaki metamorfoz olaylarıyla şekillenen mermer farklı renklere sahiptir. Mermer nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Mermer madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve mermer madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Mermer Nedir?

Mermer; ısı, basınç ya da sulu çözeltilerin etkisi altındayken yeniden kristalleşir. Metamorfizma olayları neticesinde oluşan kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle şekillenmektedir. Esas olarak mineral kalsitten oluşmaktadır. Genellikle açık renkli bir kayadır. Kirlilik seviyesinin düşük olduğu bir kalkerden oluşuyorsa beyaz renkli olacaktır. Mermer; mavimsi, gri, sarı, pembe ya da siyah renkten oluşabilir. Gerek ham madde gerekse işlenmiş olarak hem ülkemizde kullanılmakta hem de diğer ülkelere ihracat edilmektedir.

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Mermer Nerelerde Kullanılır?

Kullanım alanı açısından mermer geniş bir alana yayılmaktadır. Mermer deyince çoğumuzun aklına heykeller, süsleme ve dekorasyon işleri gelmektedir. Mermer özel bir biçimde kesilir ve şekil aldırılırsa uzun yıllar kullanılabilir. Mermer yüksek sıcaklık ve yüksek basınca oldukça dayanıklıdır. Sert ve dayanıklı bir madde olması tercih sebeplerinin başında gelmektedir. Peki, mermer nerelerde kullanılır? Mermer; binalar, anıtlar, heykeller, süsleme ve dekorasyon, mezar taşı yapımı ve inşaat sektöründe kullanılabilir.

Mermer Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Ülkemizde neredeyse üçte bir alanında mermer ocakları yer almaktadır. Bu da mermer üretiminin ve mermerin ihracatının önünü açmaktadır. Ülkemizde çıkarılan mermerlerin kimi inşaat sektöründe, kimi dekorasyonda kullanılmaktadır. Mermerin çıkarıldığı iller arasında Marmara Adası, Afyon, Kırşehir, Kütahya, İzmir ve Tokat bulunmaktadır. Bu illere ek olarak Yozgat, Gebze, Niğde, Koçhisar, Bilecik gibi illerde de mermer ocakları vardır.

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Mermer Madeni Kullanım Alanları

Mermer madeninin kullanım alanları da merak edilen konulardan biridir. Mermerin belli başlı alanlarda kullanıldığını biliriz ancak mermer kullanım alanları bildiğimizin çok ötesindedir. Mermer kullanım alanları şunlardır:

Binalar ve heykeller

Mezar taşları

Anıtlar

Parlatıcı, dolgu malzemesi ve pigment olarak

Toprağın verimini arttırmak için

Takviyelerde

İnşaat sektörü

Mutfak ve banyolar

Süsleme ve dekorasyonlarda

İç ve dış bina döşemelerinde

Peyzaj

El sanatları

Mermer Nerede Kullanılır?

Kireçtaşı ya da dolomit yüksek sıcaklık ve basınca maruz kaldığında kimyasal bir dönüşüm geçirir. Bu kimyasal dönüşümle orijinal dokular yok edilerek yerine yeni kalsit ya da dolomit kristalleri gelir. Bu yeniden kristalleşme süreci, mermerin karakteristik yapısına kavuşmasını sağlar. Jeolojik geçmişi ve oluşum süreciyle mermer, birçok alanda kullanılmaktadır. Mermer hem inşaat alanında hem de sanatsal alanda kullanılabilmektedir.

Mermer Madeni Ne İşe Yarar?

Mermer, dayanıklılığı ve sert yapısı nedeniyle uygarlık tarihi boyunca adından söz ettirmeyi başarmıştır. Taş ocağında herhangi bir mermerin çıkarılması aylar alabilmektedir. Genellikle bu çıkarım işlemi için dinamitten yararlanılır. Mermer bloklar kesildikten sonra levha adı verilen ince parçalara ayrılır. Mermer, evinizde güvenle kullanabileceğiniz en iyi doğal taş malzemelerden biridir. Özellikle İtalyan mermeri, dünya üzerindeki en iyi mermerlerden biridir. Mermer günümüzde salonlarda, mutfaklarda, banyolarda ve mobilyalarda kullanılmaktadır. Dayanıklı bir yapıya sahip olduğundan dolayı hem inşaatta hem de dekorasyonda tercih edilmektedir.