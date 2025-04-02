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        Haberler Bilgi Spor MERSEYSİDE DERBİSİ: Liverpool- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Liverpool- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'in 30. haftasında Merseyside derbisi oynanacak. Bu kapsamda Liverpool, Everton ile kozlarını paylaşacak. Liman işçilerini temsil eden Liverpool ile demirçelik işçilerini temsil eden Everton 205. kez karşılaşacak. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen (Merseyside derbisi) Liverpool- Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Everton- Liverpool maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:28
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        Liverpool ile Everton'ın karşılaşacağı Premier Lig maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan Liverpool, ezeli rakibi Everton ile Anfield Stadı'nda mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla karşılaşmayı beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Liverpool- Everton karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Merseyside derbisinin detayları...

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        LİVERPOOL- EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

        Liverpool- Everton maçı 2 Nisan Salı (bugün) 22.00'de oynanacak.

        LİVERPOOL- EVERTON CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        3

        LİVERPOOL- EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield'da oynanacak kritik derbi beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

        4

        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Alisson, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

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        EVERTON MUHTEMEL 11

        Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Young, Gueye, Garner, Lindströmi Doucoure, Harrison, Beto

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