Liverpool ile Everton'ın karşılaşacağı Premier Lig maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan Liverpool, ezeli rakibi Everton ile Anfield Stadı'nda mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla karşılaşmayı beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Liverpool- Everton karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Merseyside derbisinin detayları...