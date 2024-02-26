Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Mersin'de hasta taşıyan ambulans, otomobil ile çarpışarak devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı ambulans, Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde'de, S.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanları Y.G, F.Ö.Ö. ve F.B.Y, hasta H.K. ile otomobil sürücüsü S.Ö. ve yanındaki çocuğu B.K.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.