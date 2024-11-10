Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışan kişilere çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'de Aydıncık-Silifke kara yolu Akdere mevkisinde lastiği patlayan otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına park etti.Fotoğraf: İHA
Aynı güzergahta ilerleyen kamyonetin sürücüsü Tolga K, lastiği patlayan otomobilin önünde durarak beraberindekilerle yardıma gitti. Bu sırada, Muhammet Furkan D. idaresindeki otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Orhan Biçer'in (49) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür, kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.Fotoğraf: AA
Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.