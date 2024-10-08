Mersin'de belediyeden üreticilere ceviz soyma makinesi desteği

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, küçük ve orta ölçekli üreticilere makine ve ekipman desteği verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Silifke ve Toroslar'dan gelen talepler üzerine ceviz soyma makinesi desteği sağladıklarını belirten Topkara, "Cevizlerin toplanması ve bunların kabuklarının soyulması, oldukça zahmetli bir iş. Bu iş küçük ölçekli bahçelerde genellikle aile bireylerinin gücüyle yapılıyor. Ama büyük ölçekli işletmelerde mekanizasyondan faydalanılıyor. Biz de küçük ölçekli aile işletmelerine makine desteği sağlayarak, işlerini daha kolay yapmalarına destek oluyoruz. Ceviz soyma zahmetli bir iş olduğu için, 8-10 kişinin bir günde yapacağı iş, makineyle 1 saatte yapılıyor. Makinemizin ürün haznesi yaklaşık 180 litre ve saatte 900-1000 kilogram arasında cevizi soyabiliyor. Bu da üreticilerimize zamandan ve iş gücünden kazanç sağlıyor" dedi.