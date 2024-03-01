Mersin'de yangın faciası! Karı-koca alevlerin arasında can verdi
Mersin'de bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Tek katlı bir evde meydana gelen olayda Durmuş ve Elif Bütüner adlı çift yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal bir mahallede ev yangının da 2 kişi hayatını kaybetti.
Yangın, gece 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin yaşadığı evde ilk belirlemelere elektrikten kaynaklı yangın çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için adli tıpa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.